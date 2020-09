Youtube-Star Ethan Peters stirbt mit 17 Jahren

Peters begann seine Beauty-Influencer-Karriere vor rund drei Jahren. Mehr als 540.000 Follower hatte er auf Instagram und fast 140.000 Abonnenten auf Youtube. "Nachdem ich gesehen hatte, wie all diese Schönheitsgurus groß wurden und es mich dazu inspirierte, ein neues Kapitel in den sozialen Medien zu beginnen, wollte ich nur, dass mein Gesicht bekannt wird", sagte er einst in einem Interview.

Erst vor wenigen Tagen teilte Peters Fotos auf Instagram, die er mit "Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich früher gemobbt haben" kommentierte. Die Collage, die ihn als Kind und aktuell zeigte, sollte Peters' letztes Bild bleiben.