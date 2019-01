Xavier Naidoo: Darum trägt er immer eine Sonnenbrille

Nicht nur bei seinen Konzerten und öffentlichen Auftritten, auch als Juror bei " Deutschland sucht den Superstar" präsentiert sich Sänger Xavier Naidoo stets mit dunkler Sonnenbrille. Das Markenzeichen ist aber keine Sache des Stylings sondern hat gesundheitliche Gründe, wie Naidoo bereits vor einiger Zeit bereits verraten hat.

Naidoo: "Leichte Form der Epilepsie"

Der Musiker, der auch schon bei " The Voice of Germany" in der Jury saß, hatte während seiner Zeit bei "The Voice" gegenüber Promiflash erzählt: "Meine Mutter hat eine Krankheit an den Augen. Die kann zu viel Licht nicht abhaben. Ich glaube, ich hab das auch."