Multitalent: Die bunten Facetten der Lady Gaga

Es gibt wohl derzeit kaum eine Künstlerin, die so vielseitig ist wie Lady Gaga (36) – nicht nur gesanglich, sondern auch ihr schauspielerisches Talent ist mittlerweile mehrfach preisgekrönt.

Bei den Oscars überraschte sie wieder mit einem ganz besonderen Auftritt. Auf dem champagnerfarbenen Teppich zeigte sie sich noch unglaublich lasziv in einem halbdurchsichtigen Versace-Kleid, für die Bühne wechselte sie aber dann in T-Shirt und zerrissene Jeans, verzichtete völlig auf Make-up und performte so ihr Lied "Hold My Hand".