Woody Harrelson: Wem er zwei seiner größten Rollen wegschnappte

Als Sohn von Schauspieler Martin Sheen hatte Charlie Sheen die besten Voraussetzungen, um in Hollywood Karriere zu machen. Zumindest hatte er keine Probleme damit, an gute Rollenangebote heranzukommen - weswegen er sich oft wählerisch gab. In der Kyle and Jackie O Show enthüllte der 53-Jährige nun, dass er gleich zwei Top-Rollen in Hollywood-Kassenschlagern ablehnte, die später von Woody Harrelson besetzt wurden.

"Habe ihm geholfen, seine Karriere aufzubauen"

"Der eine war wirklich erfolgreich und brachte viel Geld ein", sagte Sheen. "Der Film hieß 'Weiße Jungs bringen’s nicht'".