Wolke Hegenbarth: Als Mutter finanziell unabhängig und emanzipiert

Die deutsche Schauspielerin Wolke Hegenbarth hat sich nach eigenen Angaben als frisch gebackene Mutter emanzipiert gefühlt. "Weil ich es geschafft habe, trotz meines Mutterseins bis heute komplett finanziell unabhängig von meinem Mann zu sein", sagte die 43-Jährige am Dienstagabend am Rande der Netzwerk-Veranstaltung "Frauen100" in Berlin. Das sei in der ersten Zeit nach der Geburt des Kindes recht ungewöhnlich. Ihr Sohn kam 2019 zur Welt.