Wolfgang Böck: „Wurscht sind mir 60 Jahre nicht“

Grimasse gilt nicht der Tatsache, dass ihn noch immer alle als Fernsehkommissar „Trautmann“ erklären, sondern der Hitze: „Das is’ heute keine gute Idee“, wirft er seinem Besuch zur Begrüßung entgegen, der ihn auf seinem Sommer-Dienstweg nachKobersdorf begleiten will. Als Intendant und Mime der dortigen Schlossspiele legtdie 30-minütige Strecke täglich auf demMotorrad zurück – schon zehn Saisonen. Immer über die Rosalia, eine pittoreske Strecke im Mittelburgenland . „Um das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden.“ 38 Grad sind eben nicht angenehm.

Aber Böck gilt unter Kollegen als einer, der sein Wort hält. Also setzt er sich in die kühle Einfahrt des Hauses – ein von Ehefrau, Architektin und Burgenländerin Sonja zum Idyll umgebauter Streckhof. Und quält sich „ins Leder“. Böck fährt nur in Schutzkleidung. „Ich missioniere niemanden, bin aber in 40 Jahren oft am Boden gelegen. In Jeans keine schöne Erfahrung.“ Es waren „nur Brüche. Ich musste nie im Spital bleiben.“