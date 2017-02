Wolfgang Ambros heiratete seine Uta

Alle tappten im Dunkeln – der KURIER brachte die Sache ans Licht. "Morgen heirate ich!", sagte Austropop-Legende Wolfgang Ambros (64) am Donnerstag zum KURIER. Schmunzelnder Nachsatz: "Ich heirate so früh, dass keiner von euch Reportern mehr hier in Waidring auftauchen kann."

Im allerkleinsten Kreise, nicht mal seine Ex-Freundin Anne Reger oder seine Zwillinge Rosalie und Sebastian (bald 7) waren mit dabei, gab er im Standesamt seiner Lebensgefährtin Uta (51) das Jawort. Übrigens sein zweiter Versuch – die erste Ehe mit Margit (61) wurde 2012 nach 32 Jahren geschieden.

Foto: /Bezirksblätter/Kogler Die kirchliche Hochzeit mit Uta soll dann mit all seinen Freunden und Weggefährten groß im Sommer gefeiert werden. Standesbeamtin Michaela Weicker baute in die Zeremonie gekonnt Ambros-Texte ein – inklusive kleinem Fauxpas: "Willst, du, Wolfgang Gottfried Amadeus Mo..., oje, Ambros..." Wolferls nahm’s mit Humor.

Von Ambros’ Familie folgte Sohn Matthias (34) gerührt der Vermählung, auch Utas Spross Leopold (14) war extra aus Deutschland angereist. Dr. Nikolaus Kogler (54), Redaktionsleiter der Bezirksblätter Kitzbühel und langjähriger Intimus, hielt alles auf Fotos fest. Im Gasthof Schneidermann, Schauplatz von Ambros’ Bauernschnaps-Runden, stärkte sich die Hochzeitsgesellschaft nach der bescheidenen Trauung.