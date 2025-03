"Es hat mich richtig hart getroffen"

Wenn sich Kellermann an ihren verstorbenen Ehemann erinnert, findet sie nur liebevolle Worte: "Fritz war ein wunderbarer Mensch, der unglaublich viel Wärme und Liebe gegeben hat. (...) Es ist, als wär sein Tod gestern gewesen." Wepper würde "der ganzen Familie und unseren Freunden" fehlen, auch viele Kollegen würden ihn "bestimmt vermissen", ist Kellermann überzeugt.

Wie für so viele anderen Hinterbliebenen fühlte sich auch für Kellermann der Verlust eines geliebten Menschen lange Zeit lang surreal an. Doch vor kurzem fuhr sie am Krankenhaus, in dem Wepper aufgrund unterschiedlicher gesundheitlicher Probleme behandelt wurde, vorbei. "Da habe ich das erste Mal wirklich realisiert, dass Fritz nicht mehr da ist", erzählt sie im Bild-Interview. "Es hat mich richtig hart getroffen, in dem Moment. Ich dachte, jetzt ist er aber schon lange genug weg. Ich will ihn endlich mal wiedersehen."