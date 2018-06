Wird Amal Clooney nun Herzogin Meghans Mentorin?

Amal in der Mentorenrolle

Wie das People-Magazin kürzlich berichtete, soll Amal Clooney ihrer royalen Freundin nun zeigen, wie die Uhren in der britischen Hauptstadt ticken. So heißt es: " Meghan und Amal kennen sich jetzt schon lange und haben viele gemeinsame Interessen. Amal hilft ihr, sich in London einzuleben." Und wer könnte der schönen Herzogin von Sussex ein besserer Mentor sein, als die überaus charmante und weltgewandte Amal.