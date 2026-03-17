"Wir hatten es nicht ganz geplant": Justin Theroux (54) wird erstmals Vater

Justin Theroux ("Girl on the Train", "Beetlejuice") und seine Ehefrau, Schauspielerin Nicole Brydon Bloom, erwarten derzeit ihr erstes Kind. In der US-"Today"-Show verriet die werdende Mutter, dass es ihr gut geht - und dass sich das Baby offenbar überraschend angekündigt hatte.

Bloom erzählte Theroux beim Frühstück von Schwangerschaft

"Wir hatten es nicht ganz geplant", verriet die 31-Jährige. "Wir sind sehr dankbar und glücklich." Als sie von der Schwangerschaft erfuhr, habe Theroux gedreht. Sie konnte ihm daher nicht sofort von den Neuigkeiten erzählen. "Ich musste warten, bis er am nächsten Morgen aufgewacht ist. Es war schon fast Mittag und ich dachte mir: 'Bitte steh auf'", so Bloom. "Und dann wollte ich es ihm sagen, aber ich dachte mir: 'Er braucht erst mal seinen Kaffee', also saß ich einfach nur da und wartete."

Theroux habe dann beim Frühstück "wie im Film" mit einem knappen "Wie?", reagiert. "Und ich meinte: 'Nun, ich kann es dir erklären. Es war eine Teamleistung.'"