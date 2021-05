Wincent Weiss offen und ehrlich: "Ich will ja gar kein Star sein"

Mit den Deutsch-Pop-Hymnen "Musik sein" und "Feuerwerk" startete Sänger Wincent Weiss (28) so richtig durch. Von da an ging es steil nach oben, zuletzt saß der deutsche Popkünstler sogar als Coach bei der Sat1-Gesangsshow "The Voice Kids". Heute, Freitag, erscheint sein neues Album "Vielleicht Irgendwann". Und darauf schlägt er auch ernstere Töne und Themen an.