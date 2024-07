Ein neues Ochsenknecht-Mitglied: Wilson Gonzalez zeigt Baby-Hand

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) ist zum ersten Mal Vater geworden. Der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht postete auf Instagram ein Foto, auf dem die kleine Hand seiner Tochter zu sehen ist. Dazu schrieb er "hi, baby girl!". In den Kommentaren gratulierten dem in Berlin lebenden Schauspieler zahlreiche Follower und Followerinnen zur Geburt seines Kindes, darunter auch Mutter Natascha Ochsenknecht. Schwester Cheyenne (24) schrieb: "Ich liebs einfach."