Designer Willy Bogner spricht erstmals über Verlust seiner Frau

Im Mai 2017 starb Willy Bogners Frau Sonia an Krebs. Nun sprach der deutsche Designer erstmals über den Verlust seiner langjährigen Partnerin.

"Es ist harte seelische Arbeit"

Der ehemalige Skirennfahrer Bogner und das brasilianische Model waren 45 Jahre lang verheiratet. Vor vierzehn Monaten verlor Sonia Bogner im Alter von 66 Jahren den Kampf gegen den Krebs.

Für den Modemacher ein großer Verlust. Nach dem Tod seiner geliebten Frau aus dem Tief herauszukommen, sei ein Prozess, "der einige Zeit dauert", erklärte Bogner nun gegenüber der Zeitschrift Bunte. "Fünf Jahre, zehn Jahre? Ich trau mir das zu - irgendwann! Aber es ist harte seelische Arbeit."

In dem Interview mit dem deutschen Blatt sagte der 76-Jährige, der sich auch als Filmemacher einen Namen gemacht hat, weiter: "Die Freude über die 45 Jahre überwiegt die Trauer darüber, dass einem der wichtigste Mensch einfach genommen wurde. In meiner Trauer gibt es gute und nicht so gute Tage. Der Verlust ist überall zu spüren. Wir waren ja quasi 24 Stunden am Tag vereint, weil wir auch am Arbeitsplatz zusammen waren."