William und Kate unterbrechen Karibik-Urlaub für wichtige Ankündigung

Am Donnerstag unterbrachen der Thronfolger und seine Ehefrau ihre Ferien, um der Öffentlichkeit mitzuteilen, wann genau sie nach ihrer Auszeit zu ihren royalen Pflichten zurückkehren werden.

Williams und Kates erster gemeinsamer Auftritt nach Urlaub

Das royale Paar werde demnach in der letzten Februar-Woche einen gemeinsamen Auftritt absolvieren. Der Kensington Palace kündigte an, dass William und Kate am 26. Februar die Stadt Pontypridd in Südwales besuchen werden. Der Prinz und die Prinzessin von Wales werden Mitglieder der Gemeinde treffen, die von den Überschwemmungen durch Sturm Bert und Sturm Darragh im Dezember betroffen waren.