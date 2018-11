William und Kate: Royales Engagement gegen Cybermobbing

Gleich nach den Feierlichkeiten anlässlich Prinz Charles‘ 70. Geburtstags ruft die königliche Pflicht: William und seine Kate engagieren sich wieder für den guten Zweck.

Am Donnerstag traf sich das Paar bei der BBC in London , um mit Kindern und Jugendlichen über das Phänomen Cybermobbing zu sprechen. Die Veranstaltung fand im Rahmen der diesjährigen Anti-Mobbing-Woche in London statt.