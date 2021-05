Williams & Harrys Forderung bei Statuen-Enthüllung für Diana sorgt für Stirnrunzeln

William und Harry: Aussöhnung noch ausständig?

Dass die beiden nun mit getrennten Botschaften an die die Öffentlichkeit gehen wollen, sorgt für Verwunderung, da die Entscheidung eher darauf hinweisen soll, dass ihr Verhältnis nach wie vor angepannt sei. "Die Brüder werden der Feierlichkeit zwar zusammen beiwohnen, wollen aber ihre eigenen persönlichen Reden halten", zitiert die britische Zeitung The Sun dazu eine namentlich nicht genannte Quelle. "Man hätte vermuten können, dass sie eine gemeinsame Erklärung abgeben wollen, aber das ist nicht der Fall."

Das Kunstwerk soll am 1. Juli am Kensington-Palast in London aufgestellt werden - an dem Tag wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden.

Während der Beerdigung für Prinz Philip wurden die beiden bei einer Unterhaltung von TV-Kameras eingefangen. Es wirkte, als hätte sich die Situation zwischen den beiden entspannt. Ob dies der Fall ist, ist unklar geblieben.