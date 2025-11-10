Willi Weber: Ex-Schumacher-Manager will Prachtvilla verkaufen

Willi Weber, langjähriger Manager des deutschen Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher, will seine Villa in Stuttgart verkaufen, in der er mit seiner Frau auch nach der Trennung des Paares wohnt.

"Wir wohnen da noch zusammen, bis das Haus verkauft ist", sagte der 83-Jährige. Erst dann wolle er seinen Lebensmittelpunkt in den Raum Frankfurt zu seiner Lebensgefährtin verlegen. "Man muss erst eins machen und danach das andere."