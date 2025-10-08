Erster Milliardär im Fußball: Das unfassbare Vermögen von Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo gilt als der erste Fußballer, welcher gemäß den Berechnungen von Bloomberg ein Nettovermögen von über einer Milliarde Dollar sein Eigen nennt. Cristiano Ronaldo: Vermögen auf 1,4 Milliarden Dollar gestiegen Nach mehr als zwei Jahrzehnten bei Europas größten Vereinen, darunter Manchester United und Juventus Turin, hat der Portugiese seinen Kontostand mit lukrativen Nebenjobs für Marken wie Armani und Nike zusätzlich aufgepeppelt. Jetzt hat er sich in die Riege der reichsten Sportler katapultiert: Im Juni unterzeichnete der 40-Jährige eine Vertragsverlängerung mit dem saudi-arabischen Verein Al-Nassr, die ihm angeblich mehr als 400 Millionen Dollar einbringt. Insgesamt soll Ronaldos Nettovermögen laut dem Bloomberg Billionaires Index mittlerweile auf 1,4 Milliarden Dollar gestiegen sein.

Von der Kindheit in Armut zum Luxus-Genießer Aufgewachsen ist er in armen Verhältnissen. Seine Mutter Maria Dolores Aveiro zog als Alleinerzieherin vier Kinder groß und schlug sich als Köchin und Reinigungskraft durchs Leben. Sie musste sparen, um ihrem Sohn Fußballschuhe zu finanzieren. Heute ist Ronaldo bekannt dafür, sein wohlverdientes Einkommen ausschweifend auszugeben und ein Luxus-Leben zu genießen. Er gilt aber auch als sehr spendabel. So durfte sich ein Kellner einmal über ein Trinkgeld von 20.000 Euro freuen. Auch seine Mama wird von dem Kicker großzügig finanziell unterstützt. Auf Instagram gibt Cristiano Ronaldo, der inzwischen fünffacher Vater ist, regelmäßig Einblicke in sein Jet-Set-Leben. Er postet private Schnappschüsse und Fotos von seinem Leben als Familienvater. 2023 stieg er mit seinem Account zum bestbezahlten Instagram-Star auf. Seine Werbepostings lässt sich der Sportler gut bezahlen. Rund 2,16 Mio. Euro soll Ronaldo laut The Sun pro gesponsertem Posting abkassieren.