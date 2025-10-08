Erster Milliardär im Fußball: Das unfassbare Vermögen von Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo gilt als der erste Fußballer, welcher gemäß den Berechnungen von Bloomberg ein Nettovermögen von über einer Milliarde Dollar sein Eigen nennt.
Cristiano Ronaldo: Vermögen auf 1,4 Milliarden Dollar gestiegen
Nach mehr als zwei Jahrzehnten bei Europas größten Vereinen, darunter Manchester United und Juventus Turin, hat der Portugiese seinen Kontostand mit lukrativen Nebenjobs für Marken wie Armani und Nike zusätzlich aufgepeppelt.
Jetzt hat er sich in die Riege der reichsten Sportler katapultiert: Im Juni unterzeichnete der 40-Jährige eine Vertragsverlängerung mit dem saudi-arabischen Verein Al-Nassr, die ihm angeblich mehr als 400 Millionen Dollar einbringt. Insgesamt soll Ronaldos Nettovermögen laut dem Bloomberg Billionaires Index mittlerweile auf 1,4 Milliarden Dollar gestiegen sein.
Von der Kindheit in Armut zum Luxus-Genießer
Aufgewachsen ist er in armen Verhältnissen. Seine Mutter Maria Dolores Aveiro zog als Alleinerzieherin vier Kinder groß und schlug sich als Köchin und Reinigungskraft durchs Leben. Sie musste sparen, um ihrem Sohn Fußballschuhe zu finanzieren.
Heute ist Ronaldo bekannt dafür, sein wohlverdientes Einkommen ausschweifend auszugeben und ein Luxus-Leben zu genießen. Er gilt aber auch als sehr spendabel. So durfte sich ein Kellner einmal über ein Trinkgeld von 20.000 Euro freuen. Auch seine Mama wird von dem Kicker großzügig finanziell unterstützt.
Auf Instagram gibt Cristiano Ronaldo, der inzwischen fünffacher Vater ist, regelmäßig Einblicke in sein Jet-Set-Leben. Er postet private Schnappschüsse und Fotos von seinem Leben als Familienvater. 2023 stieg er mit seinem Account zum bestbezahlten Instagram-Star auf. Seine Werbepostings lässt sich der Sportler gut bezahlen. Rund 2,16 Mio. Euro soll Ronaldo laut The Sun pro gesponsertem Posting abkassieren.
So luxuriös lebt Cristiano Ronaldo
Seine Einnahmen ermöglichen es dem Fußballer, jede Menge teure Annehmlichkeiten zu genießen. So besitzt Ronaldo unter anderem einen luxuriösen Privatjet, der für rund 73 Millionen Dollar erworben wurde.
Auch sein sein Immobilienportfolio spiegelt seinen Erfolg wider. Ronaldo besitzt Anwesen, Wohnungen und Grundstücke in mehreren Ländern. Alleine in seiner Heimat Portugal hat er eine Reihe an Häusern sowie ein Penthouse in Lissabon. Ronaldos Hauptwohnsitz in seiner Heimat ist eine Luxusvilla in Funchal, die mit zwei Pools und einem Fußballplatz aufwartet.
Seit seinem Umzug nach Al Nassr lebt Ronaldo, der einst auch eine Wohnung im Trump Tower besaß, in einer luxuriösen Villa in Saudi-Arabien. Diese befindet sich auf einer privaten Insel, die als "Billionaire’s Island" bekannt ist.
Die Villa im Wert von rund 15 Millionen Dollar verfügt über sechs Schlafzimmer, eine Garage für bis zu sieben Autos, ein Spa und Unterkünfte für das Personal. Ein Infinity-Pool mit Blick aufs Meer rundet das Wohnerlebnis des Profi-Fußballers ab. Das Anwesen bietet zudem direkten Zugang zum Strand. Es befindet sich in einem exklusiven Komplex, der Sicherheit und Zugang zu diversen Annehmlichkeiten wie Restaurants, Geschäften und Fitnessstudios bietet.
