Einblick in John Goodmans 1850er-Villa: Luxuriöses Wohnen mit historischem Flair

Schauspieler John Goodman hat sein Haus in New Orleans offiziell verkauft, berichten US-Medien. Allerdings zu seinem finanziellen Nachteil. Laut der Immobilien-Plattform realtor.com musste der "Roseanne"-Star seinen ursprünglichen Angebotspreis um fast 1,5 Millionen US-Dollar senken, um einen Käufer zu finden. John Goodman verkauft sein Haus Dem Portal zufolge hatte Goodman das das historische Anwesen mit vier Schlafzimmern und vier Bädern im Februar dieses Jahres erstmals für knapp fünfeinhalb Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Zwei Monate später reduzierte er den Preis auf rund 4,8 Millionen Dollar. Nun soll er die Villa verkauft haben, um vier Millionen Dollar.

Dennoch macht der Schauspieler immer noch einen beachtlichen Gewinn, wenn man bedenkt, dass er und seine Frau Anna Beth Goodman das Anwesen 2005 für knapp zwei Millionen Dollar gekauft haben sollen.

Historisches Flair trifft moderne Details Zuvor hatte die Villa "Nine Inch Nail"-Frontmann Trent Reznor gehört. Goodman und seine Ehefrau, die eine gemeinsame Tochter haben, ließen das 1850 erbaute Haus nach dem Kauf aufwendig restaurieren, was mehrere Jahre in Anspruch nahm. Der historische Stil wurde großteils beibehalten, allerdings nahm das Ehepaar hie und da Modernisierungen vor. "Dieses in den 1850er-Jahren erbaute, sorgfältig gepflegte Anwesen verfügt über Doppelgalerien mit Blick auf üppige Gärten und einen von alten Kreppmyrten gesäumten Eingang", zitiert realtor.com aus der offiziellen Beschreibung der Immobilie, die über elegante architektonischen Besonderheiten verfügt.