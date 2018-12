Schwere Vorwürfe gegen Willi Herren: Anwalt äußert sich zu Prügelskandal

Danach sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar gekommen. Medienberichten zufolge habe Herren seine Frau ins Gesicht und ihr die Lippe blutig geschlagen. Noch in derselben Nacht habe Jasmin Anzeige erstattet.

Nun nimmt der Anwalt des Paares zu dem Vorfall Stellung.

"Wie in den einschlägigen Medien bereits berichtet wurde, kam es nach der Aufzeichnung der TV-Show "Après Ski Hits 2019" in St. Anton in der Nacht zum 9. Dezember zu einem bedauerlichen Vorfall. Jasmin erwischte Willi stark alkoholisiert in einem Nachtclub und stellte ihn daraufhin zur Rede, wobei sie ihn an den Haaren zog und ihm eine Ohrfeige gab. Willi habe dann leider das getan, was man als Mann nicht tun sollte: Er schlug zurück und verletzte Jasmin dabei leicht im Gesicht", so der Anwalt gegenüber RTL.

Erst nach dem Eintreffen der Polizei habe die Situation unter Kontrolle gebracht werden können. Herrens Anwalt weiter: " Willi tut dies alles sehr leid und er hat Jasmin inständig um Verzeihung gebeten. Jasmin braucht nun zunächst etwas Zeit, um in Ruhe über alles nachzudenken. Hierzu hat sie sich in die Wohnung einer Freundin zurückgezogen. Ob sie Willi verzeihen möchte oder nicht, ist allein ihre persönliche Entscheidung."