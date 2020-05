Wilde Jungs in den besten Jahren

Triggerfinger

Österreich

Schweiz

Mario Goossens

In wenigen Wochen stürmtenmit dieser Cover-Version nicht nur die Hitparaden inBelgien und Holland, sondern auch inund der. Obwohl das Lied nicht aus ihrem eigenen Repertoire stammt, ist die Band stolz auf den Erfolg:„Es gibt auch andere Bands, die ihren großen Durchbruch mit einem Coversong hatten, beispielsweise dieRed Hot Chili Peppers mit „Higher Ground“. Sie brachten das Lied von Anfang an als Single heraus. Bei uns haben die Leute entschieden“, erklärte Bassist Paul van Bruystegem (53). Die Antwerpener Band ist seit 1998 mit ihrem Rocksound (Ruben: „Ich hoffe, du hast Oropax mit“) auf diversen Festivals anzutreffen. Nun wurde sie von Universal unter Vertrag genommen und das Album „All this dancin’ around“ ver­öffentlicht. „Das Gute an unserem Hit ist, er zieht viele Leute in unsere Konzerte. Manchmal sind sie zu Tode erschreckt, manchmal mögen sie es“, so Drummer.160 Konzerte haben die gereiften Jungs heuer schon hinter sich: „Nach der Show feiern wir manchmal wild und außer Kontrolle. Es hängt von der Tagesverfassung ab.“