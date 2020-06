Wiener Model erhält Morddrohungen

Seit geraumer Zeit erhält Belicka Drohanrufe und Droh-SMS, berichtete ihr Management. Das Model werde nun von zu Hause abgeholt und nach Aufträgen wieder in ihre Wohnung gebracht. Der oder die Täter würden über Wertkarten-Handys anrufen oder schreiben und seien daher bisher nicht ausgeforscht worden. Der Grund für die Drohungen ist nicht bekannt.



"Auch ein Wechsel der Telefonnummer hat nichts gebracht, innerhalb kürzester Zeit fing der Terror wieder an", sagte Belicka laut der Aussendung. Sie habe sich daraufhin bewusst zu einem Schritt an die Öffentlichkeit entschlossen. "Natürlich habe ich Angst, aber ich möchte auch anderen Leuten in der Situation Mut machen, sich von so etwas nicht einschüchtern zu lassen", so das Model.