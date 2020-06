Royaler Kurzbesuch von Letizia von Spanien

Trotz ihrer unglaublichen Eleganz, ist sie ein extrem fröhlicher Mensch", beschreibt Sabine Haag, Direktorin des Kunsthistorischen Museums, die Königin, die am Montag Wien in Atem hielt. Letizia von Spanien (42) war zu Mittag am Flughafen Wien-Schwechat gelandet, um ihren ersten offiziellen Auslandsbesuch ohne Ehemann König Felipe VI. (46) zu absolvieren. Und diesen meisterte die ehemalige TV-Journalistin, die 2004 in das spanische Königshaus einheiratete, mit Bravour.