Wie Tom Cruise durch "Top Gun" zum Weltstar wurde

"Ich spür die Gier ... die Gier nach Tempo in mir", heißt es im Film "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel", der 1986 auf der Leinwand zu sehen war und Tom Cruise mit seiner Rolle als Marineflieger Pete "Maverick" Mitchell zum Weltstar machte. Durch seinen Stil mit Sonnenbrille und Lederjacke wurde er zum Inbegriff der Coolness und prägte die Popkultur der 1980er-Jahre nachhaltig.

Doch eigentlich wäre es dazu nie gekommen, denn vor dem Film war Cruise noch kein Weltstar und auch nicht die erste Wahl für "Maverick". So war etwa auch John Travolta im Gespräch für die Rolle. Doch auch Tom Cruise wollte anfangs nicht. Produzent Jerry Bruckheimer lud ihn dann aber zu einem Probeflug mit einem Kunstflugpiloten ein, der ihn so begeisterte, dass er direkt danach doch zusagte, wie Bruckheimer gegenüber dem Filmmagazin "Variety" erzählte. Ein weiteres Problem gab’s dann noch mit der Größe von Tom Cruise. Denn mit 1,70 m war er um sieben Zentimeter kleiner als Kelly McGillis, die sein Love Interest spielte. Den Machern gefiel der Größenunterschied damals nicht, also trug Cruise spezielle Cowboystiefel mit Absatz und McGillis trug keine Schuhe oder musste einmal sogar in einem Graben stehen, um kleiner zu wirken.

Sie spielt die zivile Ausbilderin Charlotte Blackwood. Im Drehbuch wäre ihre Rolle eigentlich die einer Offizierin gewesen. Da legte aber die Navy ein Veto dagegen ein, da romantische Beziehungen zwischen Offizieren verboten sind. Auch Val Kilmer (gest. 2025), der den Freund und Kollegen von Maverick, Iceman spielt, wollte gar nicht in dem Film mitspielen. Aufgrund eines Vertrags mit dem Studio nahm er die Rolle dann aber doch an. Doch der Erfolg gab den Machern des Films recht. Auch der Soundtrack wie etwa "Danger Zone" von Kenny Loggins wurde zu einer Hymne der 1980er-Jahre. 2022 kam mit "Top Gun: Maverick" sogar eine Fortsetzung in die Kinos, McGillis war da allerdings nicht mehr dabei. Val Kilmer hatte dort einen seiner letzten großen Kinoauftritte.