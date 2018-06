Das tragische Leben von "Top Gun"-Star Kelly McGillis

Zum Glück habe sie jemand schreien gehört und die Polizei gerufen – wodurch McGillis befreit werden konnte.

Zum Zeitpunkt der Tat hatte sie sich gerade von ihrem ersten Mann scheiden lassen und lebte in einer heimlichen Beziehung mit einer Frau. Gegenüber People gab McGillan zu, dass sie lange Zeit dachte, die Vergewaltigung sei eine Strafe für ihre Homosexualität gewesen. Unter den Folgen des sexuellen Übergriffs habe sie viele Jahre gelitten, sie bekam Panikattacken und trank exzessiv Alkohol und nahm Drogen.

"Ich habe viel getrunken. Ich konnte nicht essen. Ich zuckte bei dem geringsten Anlass zusammen und hatte Alpträume", erzählte sie. "Weil ich Angst hatte, nachts schlafen zu gehen, griff ich zur Flasche."

"Ich habe mich in erniedrigende Beziehungen mit Männern begeben. Dadurch habe ich mich schrecklich gefühlt, aber ich dachte, ich würde es nicht anders verdienen", so McGillan weiter, die von 1989 bis 2002 in zweiter Ehe mit einem Unternehmer namens Fred Tillman verheiratet war, mit dem sie zwei Kinder hat.

Auch nach ihrem Durchbruch in Hollywood hatte McGillis mit den Folgen des Traumas zu kämpfen. 1988 nahm sie schließlich die Rolle einer Staatsanwältin im Vergewaltigungs-Drama "Angeklagt" an, weil sie nach eigenen Angaben hoffte, die Rolle würde ihr helfen, mit ihrer Vergangenheit klar zu kommen. Erst 2009 outete sich McGilis öffentlich als homosexuell. 2010 heiratete sie ihre Lebensgefährtin Melanie Leis und erklärte bei der Zeremonie: "Ich habe keine Geheimnisse mehr."

2016 erlebte der einstige Hollywoodstar dann den nächsten Schock: McGillis wurde von einer Frau brutal attackiert, die in ihr Haus in North Carolina eingebrochen war. Der Überfall sowie die Vorfälle in der Vergangenheit hätten dazu geführt, dass sie nun eine Waffe bei sich trage, um sich selbst zu schützen, wie sie in einem Interview erklärte.