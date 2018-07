Wie Pippa, Marius & Co. von royalen Verbindungen profitieren

"Herzogin Kates Schwester Pippa hat für Publikationen wie The Spektator, Vanity Fair oder Sunday Telegraph geschrieben", so die britische Journalistin. Außerdem gibt Middleton regelmäßig Fitness-Tipps in ihrer eigenen Kolumne im Magazin der britischen Supermarkt-Kette Waitrose.

Einen royalen Schreiberling bei sich zu beschäftigen kurbelt offenbar die Verkaufszahlen an. Da störe es auch nicht weiter, wenn die royalen Mitarbeiter nicht gut schreiben können. Laut Hudkinson helfen in der Redaktion erfahrene Journalisten, die Texte umzuschreiben, damit diese dennoch in Druck gehen können.