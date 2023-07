Wie "Fergies" überraschende Etikette-Tricks sie auf Royal-Partys retteten

Im britischen Downton Abbey sage man zum Beispiel: "Eine Sekunde, könntest du diesen Gedanken behalten, denn ich muss kurz zu Fred dort drüben gehen und ihm etwas mitteilen."

Fergie verrät Partytricks

Fergie weiß auch, wie man heiklen Themen ganz ausweicht. "Wenn dir jemand eine knifflige Frage stellt, die du nicht beantworten willst, sagst du: 'Oh, das ist sehr interessant, ich sage Ihnen etwas, ich werde diese Frage an Matilda weitergeben.' Matilda, was denkst du über diese Frage? Und du hast den Ball schon weitergeworfen", so Fergie.

