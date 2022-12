Wie Europas Königshäuser Weihnachten feiern und welche Prinzessin das Weite sucht

Adel verpflichtet, vor allem zu Weihnachten. Gehört das Fest der Liebe für die Königshäuser doch auch irgendwie zum Job dazu. Viele Untertanen wollen schließlich wissen, welcher Adelige die Feiertage in der Sonne verbringt. Was bei König Charles III so auf den Tisch kommt. Und wer gar nicht erst eingeladen wird. Ein Blick in Europas Paläste.