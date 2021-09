Wie es Jennifer Hudson von der Burger-King-Kasse auf die Leinwand schaffte

Was war denn Ihr erster Job?

Ich stand an der Kassa bei Burger King. Und habe natürlich gesungen. Beim Drive-thru. Da sagte ich ins Mikro: "Sir, ich nehme gern Ihre Bestellung entgegen, aber ich warne Sie, ich werde singen." Was sonst (lacht)? Begonnen hat es in der Kirche. Wie für sehr viele von uns. Vom Moment an, als ich stehen konnte. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag. Ein unbezahlbares Training, das dir niemand wegnehmen kann.

Sie bewarben sich bei "American Idol". Hauptjuror Simon Cowell war nicht immer nett zu Ihnen. Wie gehen Sie mit Kritik um?

Er meinte, ich wäre nicht gut genug – das vergesse ich nie. Es klingt verrückt, aber ich habe das nicht ernst genommen. Das Geschenk, das er mir damit machte, war eine dicke Haut. Die braucht man – denn in diesem Business wirst du täglich kritisiert.

Was macht Sie nervöser: Vor Familie & Freunden zu singen oder in einem riesigen Stadion?

Der kleine Rahmen, keine Frage! Gerade die Leute, die dich aufwachsen sahen, von denen du gelernt hast, können ganz besonders kritisch sein. Ich habe ein Konzert gegeben, zu dem die gesamte Familie und mein Highschool-Professor kamen. Ehrlich, da singe ich lieber für den Präsidenten!

Wer ist Ihre größte Inspiration?

Da muss ich vor allem Gott dafür danken, dass er mir den Willen gab, meine Träume zu verfolgen. Viele haben Träume, aber es fehlt ihnen an Leidenschaft und Disziplin. Ich habe beides bekommen. Es ist die Liebe für meine Arbeit, die mich antreibt.