Wie Dancing Stars das Leben von Lisbeth Bischoff veränderte

"Ich habe mich getraut. Trau dich auch!" ( Amalthea Verlag, 19,95 Euro) soll Menschen motivieren "Ja" zu Veränderungen zu sagen. "Ich habe während der Sendung so viele Zuschriften von Frauen, aber auch von Männern bekommen, dass ich mit meinem Auftritt Mut machen würde. Das hat mich auf die Idee gebracht, das Buch zu schreiben", so die gebürtige Vorarlbergerin am Dienstag bei der Präsentation des druckfrischen Werks in der Tanzschule Elmayer. "Ich hatte den Mut Ja zu sagen, obwohl ich mich als total unsportlich sehe. In meinem Buch gebe ich keine weisen Ratschläge, sondern erzähle, wie ich alles erlebt habe. Veränderung steht nicht für Verlust, wie so viele denken." Wenn die 59-Jährige heute Fotos anschaut, auf denen sie Hebe-figuren und Saltos macht, kann sie es selbst nicht glauben: "Das Erlebnis hat mein Selbstbewusstsein enorm gestärkt. Es gibt immer Einflüsterer, die einem abraten. Jetzt tue ich es einfach und höre nicht auf die anderen. Ich verlasse mich auf mich selbst", so Bischoff , die bei der Präsentation ihre Dancing Stars-Lieblingsspeise servierte: "Eigentlich hasse ich Pasta! Aber während der Show war ich fast täglich beim Italiener. Ich habe die Kohlehydrate gebraucht!"