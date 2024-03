Wie Beyoncé es schafft, sich unerkannt unter die Leute zu mischen

Pop-Ikone Beyoncé hat es mit ihrem neuen Song "Texas Hold 'Em" an die Spitze der Billboard-Charts in der Sparte der Countrysongs geschafft - und damit Musikgeschichte geschrieben.

Die Sängerin zählt zu den bekanntesten Menschen der Welt. Und trotzdem kann sie eigenen Angaben zufolge manchmal gänzlich unerkannt einkaufen gehen. "Wenn ich nicht gerade für einen Auftritt gekleidet bin, sondern arbeite oder trainiere, trage ich am liebsten einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Jogginghose", sagte sie im Interview mit der Lifestyle-Plattform CR Fashion Book. "Ich habe Phasen, in denen ich wirklich keine Sekunde darüber nachdenke, was ich anziehe. Ich genieße es, ganz bewusst immer denselben schwarzen Hoodie zu tragen." An "guten Tagen" könne sie so auch in den Supermarkt gehen.