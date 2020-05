Wider die Gewalt-Gala: Ein Abend mit viel Herz

Es gibt sie also doch, die Deutschen, die wir Österreicher lieben. Der Graf von Unheilig ist so ein Vorzeige-Piefke, den Fans wie Journalisten gleichermaßen mit Zuneigung überhäufen.



Marika Lichter holte seine "Pop-Durchlaucht" Mittwochabend zu ihrer 23. Benefiz-Gala "Wider die Gewalt" ins Wiener Ronacher. Der deutschsprachige Superstar sang gleich fünf seiner Hits und erhielt den ersten "Wider die Gewalt"-Preis für soziales Engagement - dotiert mit 10.000 Euro der Firma Zepter. Der Betrag fließt in seine eigene Aktion "Die Grafschaft" des Vereins "Herzenswünsche" in Münster, den der Graf seit 2010 unterstützt. Beim Wien-Besuch hat der Sympathie-Träger auch gleich einen Herzenswunsch erfüllt - ein Treffen mit einem behinderten Kind: "Der Kevin hat sich gewünscht, mich kennenzulernen, und glücklicherweise hab’ ich heute auch mal Zeit gehabt, ausführlich mit ihm zu quatschen. Er war ganz locker. Manche bekommen ja Schnappatmung, wenn sie mich sehen, da muss ich sie erst einmal beruhigen."