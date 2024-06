Whoopi Goldberg: Unangenehmes nächtliches Erlebnis nach Papst-Besuch

"Vielleicht hatte ich mehr Jetlag als ich dachte", erklärte die 68-Jährige, die am vergangenen Freitag mit anderen Comedians wie Michael Mittermeier und Annette Frier eine Audienz bei Papst Franziskus hatte, in der Talkshow "The View".

Sie sei um 2.00 Uhr in der Nacht aufgewacht und habe Lust auf Salzstangen gehabt, die sie neben ihrem Bett stehen habe. Dorthin habe ihre Tochter allerdings auch Katzenfutter gestellt, "damit die Katze, wenn sie Leckerlis haben wollte, hinaufsteigen und welche holen konnte", erzählte Goldberg weiter.

Sie habe zu ihren Snacks gegriffen, "stecke sie in den Mund, kaue und denke: Vielleicht sind sie ein bisschen abgestanden", berichtete die Oscar-Preisträgerin. Sie habe erst noch weitere vermeintliche Salz-Snacks in ihren Mund geschoben. "Dann dachte ich: 'Warum schmecken die so schlecht?'" Erst dann habe sie in ihrer Hand die Katzensnacks erkannt.