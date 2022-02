Whoopi Goldberg entschuldigt sich für Holocaust-Sager

In den letzten Jahren war Schauspielerin Whoopi Goldberg eher weniger in großen Filmen zu sehen. Stattdessen moderierte sie im amerikanischen Fernsehen die Sendung "The View", in der sie gemeinsam mit diversen Co-Moderatorinnen laufend über bestimmte Tagesthemen diskutiert. Mit einer Aussage zum Holocaust sorgte die Oscar-Preisträgerin allerdings am Montag für Kritik.

Whoopi Goldberg: "Beim Holocaust geht es nicht um Rasse"

Während des "Hot Topics“-Segments ihrer ABC-Talkshow argumentierte Goldberg, dass es beim "Holocaust nicht um Rassen geht", als sie über Schulen in Amerika sprach, die kürzlich bestimmte Bücher aus dem Lehrplan und den erforderlichen Leselisten gestrichen haben - darunter den weltberühmten Holocaust-Comic "Maus", welcher sogar mit einem Pulitzer ausgezeichnet wurde.