West Side Story-Star Rita Moreno lud aus Einsamkeit Fremde zum Essen ein

Moreno schloss zwischen Supermarkt-Regalen Freundschaft

Der Erfolg schützte Moreno aber nicht immer vor Einsamkeit. Dem People-Magazin erzählte sie, dass sich nach ihrem Umzug von einem Haus Berkeley Hills (Kalifornien) in eine Wohnung das Gefühl einstellte, dass etwas nicht stimmt. "Meine Tochter bemerkte es und fragte: 'Was ist los?' Ich sagte, dass ich es nicht wüsste. Ich wusste nicht, was los war. Ich habe wirklich nicht verstanden, was es war", so die Schauspielerin.

Schließlich sei ihr bewusst geworden, dass ihr Umzug sie von vielen Freunden und Verwandten trennte. "Wir mussten nun Pläne machen, um uns zu sehen. Sie können nicht mehr einfach so vorbeikommen", schilderte Moreno. "Ich war wirklich einsam." Zunächst habe sie nicht gewusst, wie sie neue Bekannte in ihrem Umfeld finden könnte, denn "die Leute sind immer zu mir gekommen". Dann ging sie es an: "Eines Tages dachte ich: 'Das ist lächerlich. Ich muss ein paar Leute treffen. An dem Tag, an dem ich diesen Entschluss fasste, ging ich in den Supermarkt, um einzukaufen, und traf eine Frau, die ich immer wieder treffe und die sehr nett ist." Die beiden sollten ins Gespräch und Moreno lud sie zum Mittagessen ein.

Die Dame sei zunächst verwundert gewesen, habe aber zugesagt. Normalerweise sei sich nicht so forsch, habe aber erkannt, dass sie es selbst in die Hand nehmen müsse, ihr soziales Netzwerk wieder aufzubauen.

Neben ihrer Supermarkt-Freundin "habe ich auch Leute aus dem Gebäude, in dem ich lebe, kennengelernt, die wunderbar sind. Ich bin so glücklich".