Werner Schreyer und sein Model-Sohn

In Wien stand Marlon vergangene Woche erstmals als Model auf dem Laufsteg: "Das hat sich zufällig ergeben. Wir waren auf Urlaub in Wien und ich bekam einen Anruf." Tipps vom Papa, der in der Schweiz lebt, hatte Marlon zuvor nicht bekommen. Er wurde ins kalte Wasser geschubst: "Ich hatte keine Erfahrung. Ich bin einfach drauflos gelaufen." Mit Erfolg: Am 11. September kommt Marlon, der noch zur Schule geht, nochmals nach Wien, um bei der " Vienna Fashion Week " als Model in Erscheinung zu treten. Seine Motivation: "Ich modele für den Führerschein." Mama Jeanne Dupuy, die früher selbst als Fotomodel und Sängerin vor der Kamera stand (sie war Background-Sängerin bei Dieter Bohlen s Band "Blue System") unterstützt ihren Sohn bei der "Nebenbei-Karriere": "Es gibt viele positive Seiten. Man lernt viele tolle Leute kennen und verdient gutes Geld."