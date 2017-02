Wer vom Dschungelcamp profitiert - und wer nicht

Zwei Wochen kämpften Marc Terenzi & Co. um die Dschungelkrone im Australischen Urwald - auch wenn am Ende nur einer siegen konnte. Aber für welche Teilnehmer haben sich die Strapazen im Dschungelcamp beruflich gelohnt? Und wer wird bald wieder in der Versenkung verschwinden?

Marc Terenzi wollte mit seiner Dschungelcamp-Gage eigentlich nur seine Schulden bezahlen. Von seinem Sieg in der Ekel-Show könnte der ehemalige Boygroup-Star aber auch weiterhin profitieren. Der Bild zufolge stehen für Terenzi bereits Angebote für Auftritte auf Malorca an. Außerdem plant der Dschungelkönig seine eigene Strip-Show.





Auch Florian Wess hat viel vor: Er will seine Pupularität steigern, als DJ, Model und Eventmanager arbeiten. Einige TV-Projekte sollen schon anstehen. So soll Wess seine Modekollektion auf einem Shopping-Sender verkaufen und mit seiner besten Freundin Gina-Lisa als Musikduo "Barbie & Ken" auftreten. Hier stehen je 3.000 Euro Gage pro Auftitt an.



Gina-Lisa Lohfink schaffte es im Dschungelcamp nur auf Platz 8. Beruflich geht es für die 30-Jährige aber weiterhin bergauf: "Mein Manager sagt, mein Terminkalender ist rappelvoll. Dankeschön, lieber Gott! 2017 wird mein Jahr. Ihr werdet mich nicht mehr los...", behauptet Lohfink.



Auch für Alexander "Honey" Keen hat sich die Show ausgezahlt: Er soll angeblich schon bald seine eigene Sendung bekommen. "Es gibt weit über zehn Bookings für Diskotheken, in denen ich als Special Guest gebucht bin. Ich habe mehrere Schauspielangebote und mit einer großen deutschen Produktionsfirma planen wir gerade eine eigene Sendung", rühmt sich "Honey".



Vizekönigin Hanka Rackwitz hat momentan keine neuen Projekte am Start, aber vielleicht wirkt sich das Dschungelcamp positiv auf die Verkaufszahlen ihres Buches "Ich tick nicht richtig" aus. Die Neurosen-Queen gibt sich gegenüber Express positiv: "Es kann nicht schlechter werden, nur besser."





Kader Loth hat der Aufenthalt im Urwald karrieretechnisch nicht viel gebracht. Sie hat keine neuen Projekte an Land gezogen und muss nach dem Show-Aus zurück ins Büro, wo sie als Sekretärin arbeitet. Privat hat sie dafür umso größere Pläne: Sie will nach sieben Jahren On-Off-Beziehung ihren Lebensgefährten Ismet Atli heiraten.







Für den "Verbotene Liebe"-Star Nicole Mieth soll es dank "Playboy" und Dschungelcamp neue Angebote als Schauspielerin geben.

"Pocher-Luder" Sarah Joelle Jahnel hofft, wieder als Sängerin durchzustarten. "In zwei Wochen gehe ich auf Clubtour, da haue ich den Leuten meine neue Single um den Kopf", so die ehemalige DSDS-Teilnehmerin.



Für Auswanderer Jens Büchner wird sich auch nach Down Under nicht viel ändern: Er bleibt der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" weiterhin treu. Zusätzlich plant Mallorca-Jens viele Discoauftritte.





Thomas Häßler hat sich von Dschungelcamp sowieso nicht viel erhofft und hat auch nach dem Show-Aus keine besonderen Pläne. Der Viertplatzierte bleibt weiterhin Fußballtrainer.



Schauspieler Markus Majowski wollte seine Bekanntheitsgrad steigern. Und das ist ihm – trotz einiger Ausraster – auch gelungen. Für den 52-Jährigen sollen zahlreiche Theater-Engagements anstehen.