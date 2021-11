Wer ist Yassine Stein? Lily-Rose Depp liebt französischen Rapper

Im September wurde bereits gemunkelt, dass Lily Rose Depp, die Tochter von Schauspieler Johnny Depp und Vanessa Paradis, einen neuen Freund haben soll. Damals kursierten Fotos, die das Model und den französischen Rapper Yassine Stein sichtlich vertraut Arm in Arm in Paris zeigten. Ein offizielles Liebes-Bekenntnis gab es bisher nicht, dafür sprechen neue Fotos eine deutliche Sprache: Der Musiker und das Model wurden beim Einkaufen in einem Supermarkt in Los Angeles von Paparazzi geknipst. Stein hatte einen Arm um die Schultern der 22-Jährigen gelegt. Auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt tauschten die beiden Turteltauben dann einen langen, innigen Kuss aus. Es macht also ganz den Eindruck, als würde sich die Romanze ganz in Richtung einer fixen Beziehung entwickeln.

Wer ist Yassine Stein?

Doch wer ist eigentlich Yassine Stein, der Rapper, an dem die Depp-Tochter einen Narren gefressen zu haben scheint? Im Vergleich zu Lily Rose, die als internationales Model Karriere macht, ist ihr Freund ein eher Unbekannter. Stein, der von Boulevardmedien auf Mitte zwanzig geschätzt wird, stammt ursprünglich aus Casablanca, Marokko. Im Mai 2020 veröffentlichte er sein erstes Album mit dem Titel HAYAT, seitdem wird er als heißes Eisen in der französischen Hip Hop-Szene gehandelt. Auch als Regisseur soll Stein tätig sein. Informationen zu seiner Familie und seiner Ausbildung sind jedoch keine verfügbar.