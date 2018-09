Wenn Hollywood auf Wien trifft

Man könnte meinen, dass in den vergangenen Tagen „Hollywood“ in Österreich zu Besuch war. Zuerst tauchte der Charakterdarsteller aus „Das Parfum“, Ben Wishaw, bei einem Konzert der österreichischen Sopranistin Bettina Schweiger in Schönbrunn auf. „Es war eine ziemlich große Überraschung und er hat das Konzert genossen“, so Schweiger. Ihn dürfte wohl der Duft von Wien angezogen haben – und natürlich sein neuer Film „Little Joe“, der in Wien, Krems und Liverpool gedreht wird.