Weltverbesserer, Politaktivist und Musiklegende: Bono wird 60

Obwohl er ein Superstar ist, hat der irische Musiker Bono (mit bürgerlichem Namen Paul David Hewson) keinerlei Allüren. Auf einen Tisch beim angesagten Italiener „Bocca di Bacco“ in Manhattan hat er zum Beispiel ohne zu murren 90 Minuten lang gewartet.

Zur Überbrückung spendierte der U2-Frontmann Caipirinhas und Pizza für seine Freunde, die mit ihm dort waren.

Apropos spendabel: Der Musiker, der heute, Sonntag, seinen 60er feiert, hat gemeinsam mit seinen U2-Bandkollegen zehn Millionen Euro für die Coronavirus-Bekämpfung gespendet.

Seinen weltweiten Ruhm nutzt Bono oft für politische Zwecke. Für seine wohltätige Arbeit wurde er vom amerikanischen Time-Magazin zum Menschen des Jahres 2005 gekürt, im selben Jahr organisierte er gemeinsam mit Bob Geldof (68) unter dem Namen „ Live 8“ die Wiederauflage von „ Live Aid“.

Es ist ihm auch gelungen, für einen Oscar, einen Grammy, einen Golden Globe und den Friedensnobelpreis nominiert zu werden.

Seine Nähe zu internationaler Polit-Elite, gepaar mit einem doch etwas extravaganten Lebensstil, hat ihm aber auch immer wieder Kritik eingebracht. „Er ist ein Dichter, ein Philosoph. Und ich glaube, ich habe ihn letzte Nacht übers Wasser gehen sehen“, soll „ Rolling Stone“ Mick Jagger (76) über ihn geätzt haben.

Bono ist das egal, seine Strategie ist es, sich mit den Großen und Mächtigen der Welt zu verbünden, um auf Missstände aufmerksam zu machen und sie somit zu beseitigen. Er lebt nach dem Motto, dass Musik die Welt verändern kann.

Am 17. März, dem St. Patrick’s Day, präsentierte er via Instagram und Facebook seinen neuen Song „Let Your Love Be Known“, gewidmet den sich in Quarantäne befindenden Italienern.