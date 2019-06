Welchen Anteil River Phoenix' Kindheit an dessen frühen Tod hatte

River erlangte 1986 mit seiner Rolle im Film "Stand by Me" erstmals Anerkennung in der Öffentlichkeit. Zwei Jahre später spielte er in "Running on Empty" mit - der Film brachte Phoenix, der in insgesamt 24 Streifen mitspielte, seine erste und einzige Oscar-Nominierung ein.

River Phoenix über sexuellen Missbrauch: "Ich habe es verdrängt"

Als River Phoenix zum Star wurde, sprach er selten über seine Zeit bei der "Kinder Gottes"-Sekte. 1991 erzählte er im Interview dem Magazin Details, dass er seine Jungfräulichkeit im Alter von nur vier Jahren verloren habe. Weiter äußerte er sich dazu nicht. "Ich habe es verdrängt", so der Schauspieler.