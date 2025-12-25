Prinzessin Kate und Tochter Charlotte geben gemeinsames Klavierkonzert

Weihnachtlicher Mutter-Tochter-Moment am Klavier: Die britische Prinzessin Catherine und ihre zehnjährige Tochter Charlotte haben die Fernsehzuschauer in Großbritannien am Heiligen Abend mit einem überraschenden Duett am Klavier bezaubert.

In der vorab aufgezeichneten und am Mittwochabend ausgestrahlten Aufnahme sind Catherine und Charlotte Seite an Seite am Klavier sitzend zu sehen. Zusammen spielen sie einen Auszug aus einem Stück des schottischen Komponisten Erland Cooper.