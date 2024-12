Weihnachten bei Forster, Garvey und Boss Hoss: Kinder beobachten - mehr geht nicht

"Viel essen, viel lachen"

"Weihnachten für mich ist absolut die Zeit für die Familie", erzählt Rock-Sänger Rea Garvey (51). "Baum schlagen, zusammen schmücken,

viel essen, viel lachen vor allem." Eigentlich versuche er, die Weihnachtszeit, die er als Kind immer gehabt habe, jedes Jahr wieder zum Leben zu erwecken - in Form von Geschenke austauschen und füreinander da sein.

"Jeder ist mal kurz off und hat nur Zeit für die Familie - das ist für mich das Schönste", schwärmt Sängerin Leony (27). "Ab und an werden die alten Kassetten von damals ausgegraben mit den Kindervideos. Das ist ganz schön und auch sehr, sehr lustig."

Klein in Dänemark statt groß in Spanien

"Dies Jahr wird's bei uns ein bisschen kleiner", erzählt der deutsch-spanische Popstar Álvaro Soler (33). "Normalerweise feiern wir in Spanien mit der ganzen Familie, wir sind über 20 Leute, es ist sehr laut, es werden nur Geschenke ausgepackt. Irgendwann ist es 03.00 Uhr morgens, und du denkst: Ich hab gar nicht mit dir gesprochen, das ist irgendwie krass." Dieses Jahr mit Baby sei aber ein ganz intimer Urlaub in Dänemark geplant - "bin sehr, sehr gespannt, ich freu mich".

"Ich bin nicht so der krasse Weihnachtsmensch, wir haben nicht so die harten Traditionen", berichtet "Revolverheld" Johannes Strate (44). Immerhin: "Am 24. haben wir schon einen Weihnachtsbaum, und es gibt Geschenke. Aber essensmäßig sind wir nicht festgelegt, bei den Weihnachtsliedern sind wir nicht festgelegt. Mein Sohn ist jetzt 11, der findet Weihnachten gut. Er ist aber jetzt nicht mehr so, dass er an den Weihnachtsmann glaubt."