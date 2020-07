Weichselbraun, Kiesbauer & Tumler: "Gänsehaut-Feeling"

Noch genau 75 Tage bis zum Millionenspektakel "Song Contest" aus Wien – die ORF-Maschinerie läuft seit Monaten auf Hochtouren. Nun stellten sich die drei Moderatorinnen, die am 23. Mai durch Vorjahressiegerin Conchita Wurst (26) im Green Room zum Quartett werden, in geselliger Runde zur zwanglosen Zwischenbilanz. Mirjam Weichselbraun (33), Alice Tumler (34) und Arabella Kiesbauer (45) wollen unisono am "Tag X" alles andere sein als bloße Sprach-puppen. Hier die knackigsten Themen des Kurz-Talks:

Angst vor Pannen?

Mirjam: "Ich kenne viele Tücken großer Shows, aber nicht die Gefahren beim Contest – woher auch, ich hab’ ihn ja auch noch nie moderiert."

Arabella: "In all den Jahren hab’ ich eines gelernt: Sei auf alles gefasst. Einmal hatte ich die meistgepiercte Frau der Welt im Studio, eine Schottin im Kilt. Ohne Vorwarnung hat sie, ohne Slip drunter, das Rockerl gelupft – da fehlten sogar mir die Worte. Diesmal hatte ich die längste Vorbereitungszeit: Bereits in der Nacht von Conchitas Sieg (11. Mai 2014, Kopenhagen) bekam ich eine SMS mit diesem Satz: DU moderierst das nächstes Jahr!"

Alice: "In meiner allerersten Live-Show – Open Air – gab’s erst ein irres Gewitter und dann noch Feuer auf der Bühne. Mich bringt nix mehr so leicht aus der Ruhe. Auch 200 Millionen Zuschauer in aller Welt nicht – denn die sehen wir ja nicht (lacht)."

Winken Show-Einlagen?

Arabella und Alice: "Singen oder tanzen werden wir definitiv nicht."

Mirjam: "Wer uns als Girlie-Band erwartet hat, den müssen wir enttäuschen. Wir wollen alle authentisch bleiben. Mit guten Scripts, die wir uns mundgerecht machen."

Was sagt ihr zu Kümmert? (Der Sieger der deutschen Ausscheidung verzichtet, Seiten 34, 35)

Alice: "Da bist du einmal baff! Da heißt es als Moderatorin improvisieren! Innerlich denkst du dir: Das ist so sinnvoll wie vier Liter Wasser zu trinken und dann, aus Protest, nicht aufs Klo zu gehen."

Mirjam: "Ich hab’ mir schon im Vorfeld gedacht: Pop ist nicht seines. Aber ich fand’s gut, dass man nicht versucht hat, ihn zu überreden – so was muss man einfach akzeptieren."

Wie hält man sich fit?

Mirjam: "Bikram-Yoga – alle schwitzen und zieh’n sich aus."

Arabella: "Mit stinknormaler Gymnastik."

Alice: "Yoga, Pilates, African Dance und Kickboxen."

Welche Kleider tragt ihr?

Arabella: "Jede von uns vier verschiedene in den beiden Live-Shows."

Alice: "Alle Outfits werden im ORF angefertigt."

Mirjam: "Ich wünsch’ mir so wenig Farbe wie möglich."