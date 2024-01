Betrugsvorwürfe: Star-Influencerin gerät ins Visier der Justiz

Das Unternehmen der Geschäftsfrau und Balocco wurden vor drei Wochen vom Wettbewerbsamt mit einer Geldstrafe von einer Million Euro wegen "unlauterer Geschäftspraktiken" bestraft. Doch die Lage wird für Ferragni jetzt noch schlimmer, nachdem die Mailänder Staatsanwaltschaft gegen sie Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen hat. Sie soll demnächst befragt werden. Berichten zufolge untersuchen die Staatsanwälte auch andere Wohltätigkeitsinitiativen, die von der 36-Jährigen unterstützt wurden. Bei Kampagnen für Ostereier und eine Puppe gab es möglicherweise ähnliche Muster.

Eigene Reality-Show

"Ich bin sicher, dass aus den Ermittlungen meine Unschuld hervorgehen wird. Ich habe volles Vertrauen in die Arbeit der Justiz und habe mich mit meinen Anwälten sofort zur Verfügung gestellt, um mit ihnen zusammenzuarbeiten und so schnell wie möglich alle Einzelheiten der Geschehnisse zu klären", heißt es in einer Mitteilung der Geschäftsfrau am Montag.