Wegen Meghan: Dicke Luft zwischen Eugenie und Beatrice

Nun heißt es einem Insider zufolge, dass Eugenie über den Seitenhieb ihrer Schwester "not amused" gewesen sein. Diese sei nämlich um ein gutes Verhältnis zu den Sussexes bemüht. Zu ihrem Cousin Harry hat Eugenie eine innige Beziehung und auch mit dessen Frau Meghan hat sie sich laut Adelsexperten angefreundet. In Anbetracht der ohnehin angespannten Situation zwischen den Sussexes und der Königsfamilie würde Eugenie verhindern wollen, dass zusätzlich noch Öl ins Feuer gegossen werde - weswegen sie sich mit ihrer Schwester verkracht haben soll. "Eugenie steht Meghan immer noch sehr nahe, ebenso wie Jack. Sie finden es wirklich unfair, an diesem Tag Schlagzeilen zu machen", wird die palastnahe Quelle zitiert.