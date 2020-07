Wegen großer Füße verspottet: Frauke Ludowig schießt gegen ihre Hater

Ein Instagramfoto von Frauke Ludowig hatte am Wochenende für Diskussionen im Netz gesorgt. Mit einem Drink in der Hand hatte die Moderatorin in einem roten Badeanzug auf der Terrasse sitzend grüße an ihre Fans verteilt. Doch die hatten nichts besseres zu tun, als über die Ludowigs Füße zu diskutieren.

Ludowig setzt sich gegen Fuß-Hater zur Wehr

Ein Nutzer mutmaßte sogar, Ludowig hätte ihre Beine mit Photoshop verlängert, wodurch auch die Zehen der Moderatorin länger gemacht worden wären. Viele andere Kommentare, mit denen sich die 56-Jährige konfrontiert sah, waren jedoch unter der Gürtellinie. “Gruselig”, seien ihre Füße. Sie sollte sich “schämen”, für ihre “krüppeligen Füße" - lauteten nur einige der kränkenden Beleidigungen.