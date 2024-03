Wayne Carpendale übers Dating: "Bisschen wie beim Reiten"

Carpendale übers Dating: "Bisschen wie beim Reiten"

Aber aus seiner Sicht mache das Verlieben doch aus, dass man jemandem das Vertrauen schenke und das wahre Ich zeige - in der Hoffnung, dass dieser sorgsam damit umgehe. "Ich finde, das ist ein bisschen wie beim Reiten: Wenn du runterfällst, solltest du sofort wieder in den Sattel, damit du das Vertrauen in dich und das Pferd nicht verlierst", sagte Carpendale.