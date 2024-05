Wassergeburt: Schauspielerin Hilary Duff ist zum 4. Mal Mutter geworden

Duff ("Im Dutzend billiger", "Lizzie McGuire") und Koma (36) haben bereits zwei gemeinsame Töchter im Alter von fünf und drei Jahren. Aus ihrer ersten Ehe mit dem Hockey-Profi Mike Comrie hat Duff zudem einen zwölfjährigen Sohn.

Duff, die bereits als Kind vor der Kamera stand, spielte zuletzt in der Serie "How I Met Your Father" mit, einem Spin-off der Kult-Sitcom "How I Met Your Mother". Als Sängerin hat sie auch mehrere Pop-Alben aufgenommen.