Wasser aus Eisbergen: Charles und Camilla zapften Bier in Kanada

Bier mit Wasser aus Tausende Jahre alten Eisbergen haben Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) zum Abschluss ihres ersten Tages in Kanada probiert. Das royale Paar zapfte sich in St. John's auf Neufundland am Dienstag (Ortszeit) selbst ein Pint. "Sehr gut", lobte Camilla, als sie probierte. Das Wasser f├╝r das besondere Bier stammt von Eisbergen, die jedes Jahr an der ostkanadischen Provinz vorbeidriften.

Kanada: Charles und Camilla besuchen Brauerei

Justin Fong, Mitinhaber der Brauerei, freute sich ├╝ber die ber├╝hmten G├Ąste. "Sie haben uns allen gro├čartige Erinnerungen an ihre Zeit hier beschert", sagte Fong. "Wir haben den Besuch seit zwei Monaten geplant und er verlief reibungslos, daher sind wir sehr zufrieden."